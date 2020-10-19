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Bolu Dağı’nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor

BOLU DAĞI’NDA OLUŞAN YOĞUN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİNİN YER YER 20 METREYE KADAR DÜŞMESİ VE YAĞMUR SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIYOR.

Genel 19.10.2020, 11:49
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Bolu Dağı’nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor

Bolu Dağı’nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi ve yağmur sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu’da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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