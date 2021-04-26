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Bolu Dağı’nda sis ulaşımda etkili oluyor

Bolu Dağı’nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi ulaşımda etkili oluyor.

Genel 26.04.2021, 11:47
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Bolu Dağı’nda sis ulaşımda etkili oluyor

Bolu Dağı’nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi ulaşımda etkili oluyor.

Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
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