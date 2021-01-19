Bolu Dağı’nda karla mücadele havadan görüntülendi

Bolu’da, 3 gün boyunca aralıksız devam eden ve dün etkisini yitiren kar yağışının ardından yol kenarlarında biriken karlar Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Ekiplerin havadan görüntülenen karla mücadelesi seyirlik görüntüler oluşturdu.

Bolu’da, 3 gün boyunca devam şiddetli şekilde devam eden ve dün itibariyle etkisini yitiren kar yağışının ardından Karayolları ekipleri tarafından yol kenarlarında biriken karlar temizlendi. Türkiye’nin önemli karayolu geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı’nda Cuma gecesi başlayan kar, dün sabah saatlerinde etkisini azalttı. Bölgede yoğun şekilde etkili olan kar nedeniyle Karayolları ekipleri 24 saat mesai yaptı. Yolun kapanmasını önlemek için bölgede 12 ekipmanlı kamyon, 1 vakumlu süpürge, 1 çekici, 1 kurtarıcı, 1 rotatif, 3 yükleyici ve 1 vinç olmak üzere 20 iş makinesi görev yaptı.

Bolu Dağı Tüneli’nin de bulunduğu TEM’in Bolu Dağı geçişinde kar küreme çalışmaları sırasında yol kenarında kar birikintileri oluştu. Sol şerit ve emniyet şeridinin daralmasına neden olan bu birikme için Karayolları 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bolu Dağı Tüneli Bakım İşletme Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında önce TEM’in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar, kısa süreliğine D-100 karayoluna yönlendirildi. Bu sırada arka arkaya sıralanan kar küreme araçları yol kenarlarındaki karlar en sol şeritten en sağdaki yeşil alanlara attı. Daha sonra aynı işlem yolun Ankara yönünde de yapıldı.

Karayolları ekiplerinin yaptığı kar küreme ve temizleme çalışmaları havadan görüntülendi.