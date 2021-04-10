Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu’da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde 2 gün önce başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor. Sisin etkili olduğu güzergahta görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bolu’da, 2 gün önce başlayan ve aralıksız olarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu ve yeşil alanlarda kar kalınlığının 15 santmetreyi bulduğu TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karayolları ekipleri D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Sürücüler ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.