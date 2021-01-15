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Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor
Bolu’da D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.
Genel 15.01.2021, 10:35
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Bolu’da D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.Bolu’da, geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri özellikle dik rampaların olduğu D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde aralıksız olarak kar küreme ver tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
5°
parçalı az bulutlu
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|31
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|28
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|17
|28
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|17
|27
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|24
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|17
|21
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|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
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|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
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|17
|32
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|17
|30
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|17
|29
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|15
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|17
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|18
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|18
|22
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|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
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|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
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|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
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|18
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