Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

D-100 karayolu ve TEM otoyolu Bolu Dağı kesiminde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerliyor.

Bolu’da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışı, TEM otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karayolları ekipleri özellikle dik rampaların olduğu D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde aralıksız olarak kar küreme ver tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.