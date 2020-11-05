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Bolu dağında göz gözü görmüyor
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ GEÇİŞ GÜZERGAHLARINDAN OLAN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR. SİS VE YAĞIŞ İLE BİRLİKTE GÖRÜŞ MESAFESİ DE YER YER 10 METREYE KADAR DÜŞÜYOR.
Genel 05.11.2020, 09:42
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DÜZCE(İHA) – Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı geçişinde yoğun sis etkili oluyor. Sis ve yağış ile birlikte görüş mesafesi de yer yer 10 metreye kadar düşüyor.
Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte sis ve yağışta etkili oluyor. İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin arasında bulunan ve önemli geçiş güzergahı olun Bolu Dağında hafif yağan yağış ile birlikte siste etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşüyor. Trafikte ilerleyen araçlar kontrollü bir şekilde ilerliyor. Yetkililer sürücülerin yakın takip yapmaları ve sis farlarını yakmalarını istedi.
15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3