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Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü trafiğe açıldı

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü tamamlanan genleşme derz değişimi çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Genel 17.06.2022, 12:43
Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü trafiğe açıldı

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü tamamlanan genleşme derz değişimi çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde 16 Mayıs tarihinde genleşme derzi değişimi çalışması başlatıldı. Abant- Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde süren çalışmalar boyunca İstanbul istikametine seyir halinde olan sürücüler D100 Karayolu’na yönlendirildi.

20 Haziran tarihinde bitirilmesi planlanan çalışmaların 3 gün önce bitirilmesiyle birlikte TEM Otoyolu üzerinde bulunan dubalar kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.

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