Bolu Belediyesi’nde saldırı girişimi

Bolu Belediye Binası’nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 1 şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Konu ile alakalı olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Belediye çalışanlarıma bir zarar gelirse yani dünyaya başlarına yıkarım” dedi.

Olay, saat 12.00 sıralarından Bolu Belediye Binasında Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz’ın makamında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarcılık yaptığı iddia edilen H.H., pazar yeri açmak için girişimde bulunarak Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz’dan randevu aldı. Belediye binasına gelen H.H., Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz ile görüşmek için özel kalem müdürlüğüne gitti. H.H., özel kalem personeli ile sözlü tartışmaya başladı. Zabıta ve belediyede görevli polis ekipleri tarafından H.H., etkisiz hale getirildi. Şüphelinin göz altına alındığı esnada elinde bıçak olduğu iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bir süredir bana yönelik tehditler çok arttı”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Ben belediyenin ek hizmet binasındaki makam odamdayken buradaki makam odama kimliği belirsiz bir şahıs gelmiş. Bağırmış, çağırmış. Arkadaşları tehdit etmiş. Beni aramış. Sonra polis tarafından gözaltına alınmış. Önce polis niye vardı? Onu söyleyeyim. Bir süredir bana yönelik tehditler çok arttı. Yani önüne gelen tehdit etmeye başladı. Tabiri caizse. Özellikle PKK ve onun uzantıları üzerinden çok yoğun tehditler alıyorum. Bundan dolayı da sağ olsun sayın emniyet müdürümüz bir süredir belediyede benim bilgim dahilinde ve haricinde, emniyet tarafından özel olarak korunuyorum. Orada tesadüf değil polisin burada bulunması. Bu tehditlerin sonucuydu zaten” ifadelerini kullandı.

“Artık yeter yani”

Tehdit almaktan korkmadığını ifade eden Tanju Özcan, “Arkadaşlar ben tehdit almaktan korkan bir adam değilim şahsım adına. Hayatım boyunca birçok tehdide maruz kaldım. Gün geldi FETÖ’cüler tehdit etti. Gün geldi. PKK’nın ölüm listelerine aldılar. Terör örgütlerini ölüm listelerini aldılar. Ve bunu bana marifetmiş gibi tebliğ ettiler. Ama artık bunların boyutları çok artmaya başladı. Ve eskiden milletvekiliyken sadece kendimden sorumluydum. Şu an arkadaşlar bu binada 500 tane çalışan var. En azından. Bu arkadaşlarıma tedirgin ediyorlar, korkutuyorlar. Yani elinde bıçakla biri geliyor, bağırıp çağırıyor. Buradaki çalışanlara bundan doğal olarak etkilenmemeleri mümkün değil. Artık yeter yani” diye konuştu.

“Belediye çalışanlarıma bir zarar gelirse yani dünyaya başlarına yıkarım”

Bolu Belediyesi’nin güvenlik anlamında zayıf olduğunu dile getiren Özcan, “Şunu herkes bilsin, biz tehditleri Tanju Özcan olarak boyun eğmeyiz. Söyleyeceğimizden geri durmayız. Özellikle belediye çalışanlarıma bir zarar gelirse yani dünyaya başlarına yıkarım. Onu özellikle söylüyorum. Yani sığınmacı çeteleri tehdit ediyor bir yandan. Bir yandan PKK ve uzantıları. Yani yeter artık. Burada kendimle ilgili bir endişem yok. Dediğim gibi burada çalışan 500 tane belediye çalışanıyla ilgili endişem var. Evet güvenlik konusunda çok zayıfız. Yani şeffaf belediyecilik adına hemen hemen hiç duyarlı kapı bile koymadan insanlar bize çok kolay ulaşabilsin. Başından itibaren bunu şey yaptık ama artık bir kısım güvenlik önlemlerimizi almak zorunda kalacağız. Vatandaşımızdan bu konuda anlayış bekliyorum. Bu önlemleri şahsım için değil burada çalışan belediye çalışanlarıyla ilgili. O yüzden gereğini yapacağız. Bugün yaşanan olay emniyet bütün boyutlarını araştırıyor” dedi.