Bolu Belediyesi bozayı heykelinden vazgeçti, geyik heykeli dikecek

Bolu Belediyesi şehir merkezine bozayı heykeli dikmekten vazgeçti. Bozayı heykeli yerine geyik heykeli dikilecek.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde bozayının memleketinin Bolu olduğunu ifade ederek, şehir merkezine 10 metrelik bozayı ve 2 yavru ayı heykeli dikmeye karar verildiğini duyurmuştu. Başkan Özcan’ın kararının kamuoyuna yansımasıyla birlikte Bolulular ikiye bölündü. Vatandaşların bir kısmı bozayı heykelinin Bolu’da yaşayanlara hakaret olduğunu söylerken, bazıları da heykelin turizm açısından güzel olacağını belirtti.

Bolu Belediyesi ise eleştirilere sebep olan bozayı heykelinden vazgeçti. Bozayı heykeli yerine geyik heykeli dikeceği öğrenildi.