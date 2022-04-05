Bölge sanayicileri Esenyurt’ta iftar sofrasında buluştu

Esenyurt Belediyesi, bölge sanayicilerini iftar sofrasında buluşturdu. Türkiye’de İş Dünyası dergisinin de paydaş olduğu iftarda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasının yüzde altısını üreten bir sanayiye sahip olduklarına dikkat çekerek, bu sanayinin hem tanıtılması hem de organize bir şekilde üretim yapabilmesi için iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Esenyurt Belediyesi ve Türkiye İş Dünyası dergisi, bölgedeki sanayici örgütleri iftar yemeğinde buluşturdu. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşen iftara Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un yanı sıra çok sayıda sanayici katıldı.

“Bu sanayinin tanıtılması gerekiyor”

İftarda sanayicilere hitaben konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Nisan ayı içerisinde düzenlenecek olan "Yerel Kalkınma Stratejileri" çalıştayı hakkında da bilgi verdi. Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’un aynı zamanda Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasının yüzde altısını üreten bir sanayiye de sahip olduğuna dikkat çeken Bozkurt, “Bu sanayinin hem tanıtılması hem de organize bir şekilde üretim alanında çalışmalar yapabilmesi için bizim bir araya gelip birbirimizi anlayıp, hatta belki dergi vasıtasıyla birçok farklı alanda kendimizi tanıtarak iyi bir başlangıç yaparız diye düşünüyorum. Bu bir başlangıç, evet beraber olduk, birbirimizi tanıtıyoruz ama bir şeyler yapmamız lazım” diye konuştu.

Başkan Bozkurt, “Sanayicilerin ve iş adamlarının sorunlarının hızlı şekilde çözülmesi lazım. Bununla ilgili de bir çalıştay başlattık. ‘Sürdürülebilir kentsel refahın oluşturulabilmesi’ için bir çalıştay. Tabii ana konu sanayiciler. Bizim bu çalıştay sonucunda varmak istediğimiz nokta şu: Sanayicilerimizin kendilerini iyi ifade edebilmeleri ve ’Üretim alanında katma değerli sürdürülebilir ürünler üretilebilmesi için ne yapabiliriz?’ sorusunun cevabını bulmak" dedi.

“Bir yol haritamız olacak”

Çalıştayda öncelikle üretim alanındaki sorunları tespit edeceklerini söyleyen Bozkurt, "Sonra bu sorunların çözümü için hangi çalışmaları yapmamız gerektiğini, ne zaman nerede kiminle ne yapmamız gerektiğini analiz edeceğiz. Bu analizler sonucunda bir yol haritası çıkacak. Bu yol haritasında yerel yönetimlerin üzerine düşen sorumluluklar, merkezi hükümetin üzerine düşen sorumluluklar ve iş adamlarının üzerine düşen sorumluluklar tespit edilecek. Bu tespitler sonucunda biz bunu bir rapor olarak yayınlayacağız. Herkes ödevini alacak ve bunu sesli bir şekilde, dergiyle ve basın olanaklarıyla Türkiye’ye, partilere ve halka duyurmuş olacağız” ifadelerini kullandı.