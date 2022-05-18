Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel’den düzensiz göçmen açıklaması

- Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel:

- "2021 yılında denizlerdeki can kaybı yüzde 94’ün üzerinde azalarak 15’e düşürülmüştür. 2022 yılında ise bu güne kadar 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiştir."

- "2021 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 628’i geri itme olayı olmak üzere toplam 848 olayda 23 bin 676 düzensiz göçmen kurtarılmıştır"