Boğazın emektarı meclis kararıyla satışa çıkarılıyor

İstanbul Boğazı’nda uzun yıllar şehir hatları vapuru olarak hizmet verdikten sonra Trabzon’a gezinti teknesi olması amacıyla gönderilen ancak gezinti maliyetinin yüksek olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşikdüzü Belediyesi’ne verilen vapur, İlçe Belediye Meclisinin aldığı kararla satışa çıkarılıyor.

Trabzon Belediyesi tarafından yaklaşık 10 yıl önce İstanbul’dan getirilen o günkü adıyla "Kızıltoprak" olan daha sonra “Mavi Karadeniz” ismini alan şehir hatları vapuru Beşikdüzü ilçesine 6 yıl önce verilmişti. Dönemin AK Partili Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu tarafından gemi sosyal etkinlik kapsamında yaklaşık 4 yıl Beşikdüzü Limanı’nda çay ocağı olarak hizmet verirken, gemiye gelenler adeta İstanbul Boğazı’ndaki ortamı yaşayarak stres atıyordu. ancak belediye başkanlığının CHP’li belediye geçmesinin ardından gemi bulunduğu yerde adeta çürümeye terk edilirken, geçtiğimiz aylarda CHP’li Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramiz Uzun, geminin meclis kararıyla satışa çıktığı yönünde görüş bildirmişti.

Satış meclis kararıyla onaylandı

Konuyla ilgili bilgi veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Beşikdüzü Belediye Meclis üyesi Doğukan Zıp, Belediye Başkanının 2 ay önce geminin kiralanmak için meclisten yetki istediğini hatırlattı. Zıp “Beşikdüzü Belediye Başkanı yaklaşık 2 ay önce gemiyi kiralamak üzere meclisten yetki istedi. Biz meclisteki arkadaşlar olarak bu geminin burada kalması gerektiğini burada ticari faaliyetini sürdürerek ilçede istihdam oluşturacağını belirterek kiralama yetkisini kendisine meclis olarak oy birliği ile verdik. Ancak aradan geçen süre zarfında 2 ay sonrasında belediye başkanı bunu kiralayamayacağını bir firmanın bu geminin satışına talip olduğunu ve kendisinin satma noktasında görüş bildirdiğini bize ifade etti. Biz meclisteki arkadaşlarla bu geminin burada hibe olduğunu, hibe bir malın etik kuralları gereğince satışının ahlaki olmayacağını kendisine ifade ettik. Ancak kendi siyasi organizasyonundaki meclis üyeleri ile satış kararını onaylattı. Bu geminin burada ilçemizin sembolü olan bir milli değer olan geminin hurda piyasası değeri üzerinden satışı yapılacağını kararlaştırıldı mecliste. Hal böyle iken biz Beşikdüzü’ndeki siyasi faaliyet sürdüren insanlar olarak bu geminin burada kalıp ticari faaliyetine burada devam edip ilçede istihdam sağlamasını istiyoruz. O noktada ilçede kamuoyu oluşturmak adına Allah izin verirse hep beraber verdiğimiz mücadele neticesinde bu geminin burada kalmasını sağlayacağız” dedi.

"Bir otomobil alamadığımız rakamlara 50 ton ağırlığındaki gemiyi satacaklar"

Gemi için konuşulan rakamın 400-500 bin TL civarında olduğunu kaydeden Zıp, “Şu an Belediye meclisinde bu gemi için konuşulan rakam 400-500 bin TL civarında. Günümüz ekonomik imkânları göz önünde bulundurursak bu rakam bir araç dahi almıyorken Beşikdüzü Belediyesi 50 ton ağırlığında olan gemiyi 400 -500 TL civarında bir rakamla bir firmaya satma noktasında kararlı” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Beşikdüzü Belediye meclis üyesi Önder Öztürk’te, başkanın gündem dışı konuşmayla geminin satılmasını istediğini ifade ederek “İki ay önce Beşikdüzü Belediyesinde gemi olduğu yerde değerlendirilsin, ihaleye çıkarılacak diye açıklamalar yapıldı. Biz de başkana hayırdır, ne iştir nereden çıktı bu iş diye söylendik. O zamanda bana çok tepki gösterdi karşı çıktı. Aradan iki ay geçtikten sonra mecliste gündem dışı, hiç bir araştırma olmadan bu gemiyi satmak istediğini bir arkadaşın bu işe aracı olduğunu, yarın su alır biz bunu baktıramayız gibi kendi malını küçümseyerek gemiyi elimizden çıkaralım gibi söylemlerle bulundu. Biz MHP olarak, Cumhur ittifakı olarak buna karşı çıktık. Bu gemi buranın simgesi, yazın buraları cıvıl cıvıl önemli olan bunu randımanlı hale getirmek” şeklinde konuştu.

"Geminin satılmasına ilçeden ayrılmasına razı değiliz"

İlçe esnaflarından Ferhat Aksoy, geminin ilçeden ayrılmasına ve satılmasına razı olmadıklarını belirterek, ”Beşikdüzü ilçemizin sembol olmuş Mavi Karadeniz gemisi, önceki yönetimin ilçemize kazanımlarından bir tanesidir. Mevcut yönetimin ilçemizdeki hiçbir kazanıma sahip çıkmadığı gibi bu gemiyi de çürümeye terk etmiş durumda atıl vaziyette bırakmıştır. Daha önce yine örneklerini gördük teleferiği aynı şekilde çalıştırmıyor. 1 tane körüklü otobüsümüz vardı çürüdü muayenesi yok diye onu da buradan gönderdi. Aynı olayı bu gemi için yapmaya çalışıp satış kararını geçtiğimiz günlerde meclisten geçirerek satmaya çalışacaklar. Vatandaş olarak bu geminin satılmasına bu ilçeden ayrılmasına razı değiliz. Bu geminin burada kalması için yatırımcı arkadaşları teşvik ederek, dışardaki gurbetçi Beşikdüzü’nü seven arkadaşları teşvik ederek buraya gelip ihalesine girerek gemiyi almaya davet ediyorum. Gelsinler bu gemi Beşikdüzü’nde kalması için mücadele edelim. Bu gemi burada çalışmış olsa bir lokanta, restoran faaliyeti vermiş olsa 15 kişiye istihdam sağlayacağını düşünüyorum. Bu geminin burada kalması taraftarıyım. Biz yıllardan beri burada çok şeyler kaybettik bu saatten sonra artık bir şey kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. Bu geminin buradan gitmesine kesinlikle gönlümüz razı değil” ifadelerini kullandı.

Çevre sakinlerinden Cengiz Dilli, geminin ilçe dışına çıkmasını istemediklerini belirterek “Bu geminin bir yabancıya verilmesini kesinlikle istemiyorum. Sayın başkana sesleniyorum bu gemiyi satarak yitirme. Bu gemiyi satıp ta bizi gönlünden soğutma başkanım” diye konuştu.