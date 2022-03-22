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Boeing 737’ler düşmeye devam ediyor

Çin’in Guangxi bölgesinde yaşanan uçak kazasında kurtulan olmadı. Düşen Boeing 737 tipi yolcu uçağında 132 kişinin hayatını kaybetti. Söz konusu uçak modeli bugüne birçok kazaya karıştı.

Genel 22.03.2022, 13:57
Boeing 737’ler düşmeye devam ediyor

Çin’in Guangxi bölgesinde yaşanan uçak kazasında kurtulan olmadı. Düşen Boeing 737 tipi yolcu uçağında 132 kişinin hayatını kaybetti. Söz konusu uçak modeli bugüne birçok kazaya karıştı.

Havayolu firmalarının uçakları Çin’deki kaza ile yeniden gündeme geldi. 2019 yılında yapılan araştırma göre Boeing 737’ler yaklaşık 3 bin 900 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karıştı. Bu kazaların önemli bölümü iniş sırasında gerçekleşti. En son Çin’de yaşanan kazada düşen uçaktan sağ çıkan olmadı. Boeing 737 tipi yolcu uçağında 9’u mürettebat 132 kişi bulunuyordu. Üretildiği günden bu yana 9 farklı modeli üretildi. İlk uçuşunu 9 Nisan 1967’de yapan ve 1968 yılından beri üretilen Boeing 737, bugüne kadar 8 bin adet sipariş aldı ve 5 bin 915’i teslim edildi.

THY de kullanıyor

Söz konusu uçaklar Türkiye’de de kullanıyor. Türk Hava Yolları da uzun süredir Boeing 737’lerle uçuyor. THY’nin filosunda 93 adet Boeing 737-800, 20 adet B737 MAX 8, 15 adet B737-900 ER ve 5 adet B737 MAX 9 model tipi uçak bulunuyor.

Boeing 737’lerin karıştığı kazalar

8 Ocak 1989: British Midland Havayolları’na ait 8 mürettebat ve 118 yolcu taşıyan Boeing 737-400, East Midlands Havaalanı yakınlarında düştü. 47 yolcu hayatını kaybetti.

1 Şubat 1991: USAir Flight Havayolları’na ait 6 mürettebat ve 83 yolcu taşıyan Boeing 737-300, Los Angeles Havaalanı’na iniş sırasında düştü. Kazada 2 mürettebat ve 20 yolcu hayatını kaybetti.

26 Temmuz 1993: Asiana Havayolları’na ait Boeing 737-500k dağa çarptı. 110 kişiden 68’si hayatını kaybetti.

8 Eylül 1994: USAir Flight Havayolları’na ait Boeing 737-300, kontrolünü kaybetti ve Pittsburg Uluslararası Havaalanı’nın dışında düştü. Kazada kurtulan olmadı.

29 Aralık 1994: Türk Hava Yolları’na ait Boeing 737-400 Van’da düştü, 56 kişi öldü.

8 Mayıs 1997: Çin’in Southern Havayolları’na ait 9 mürettebat ve 65 yolcu taşıyan Boeing 737-300, Shenzen’e inişi sırasında düştü. Kazada 2 mürettebat ve 33 yolcu hayatını kaybetti.

19 Aralık 1997: Silkair Havayolları’na ait Boeing 737-300 Endonezya’da nehire düştü. Kazada kurtulan olmadı.

7 Nisan 1999: Türk Hava Yolları’na ait Boeing 737-400 Trakya uçağı, kalkışından kısa süre sonra, Adana’nın Ceyhan ilçesinde yerleşim alanı yakınındaki tarım arazisine düştü. Hacıları almak üzere Suudi Arabistan’a giden uçağın 6 mürettebatından kurtulan olmadı.

5 Mart 2000: Southwest Havayolları’na ait Boeing 737-300, California Burbank’ta inişe geçerken düştü. Mürettebatın ve yolcuların tamamı hayatını kaybetti.

7 Mayıs 2000: Mısır Havayolları’na ait 6 mürettebat ve 56 yolcu taşıyan Boeing 737-500, Tunus’ta inişe geçtiği sırada düştü. 3 mürettebat ve 11 yolcu hayatını kaybetti.

14 Ağustos 2005: Yunan Havayolları’na ait 6 mürettebat ve 115 yolcu taşıyan Boeing 737-300, hava basıncı nedeniyle bir tepeye çarptı. Kazada yolcuların tamamı ve mürettebatın 5’i hayatını kaybetti.

1 Ocak 2007: Adam Havayolları’na ait Boeing 737-300, Juanda Uluslararası Havaalanı’na inişe geçerken kontrolünü kaybetti. Ölen olmadı.

7 Mart 2007: Endonezya Garuda Havayolları’na ait 7 mürettebat ve 133 yolcu taşıyan Boeing 737-400 , Adisucipto Uluslararası Havaalanı’na inişe geçerken düştü. 1 mürettebat ve 21 yolcu hayatını kaybetti.

14 Eylül 2007: Aerfolt Flight’a ait Boeing 737-500 inişe geçmeden kısa süre önce düştü. Mürettebatın tümü ve 82 yolcu hayatını kaybetti.

20 Aralık 2008: Continental Havayolları’na ait Boeing 737-500 model uçak Denver Uluslararası Havaalanı’nda pistten çıkarak yanmaya başladı. Kazada hayatını kaybeden olmadı.

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