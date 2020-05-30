Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Teknosa 1 Haziran’da açılıyor
Yurtta hava durumu
Yurtta Hava Durumu
TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Suriye sınırına askeri personel sevkıyatı

Bodrum’un maskotu “Trafik” sağlığına kavuşur kavuşmaz yeniden görevinin başında

BODRUM’DA YAYALARI KARŞIDAN KARŞIYA GEÇİREN, “TRAFİK” İSİMLİ KÖPEK GEÇİRDİĞİ ZORLU AMELİYATIN SONUNDA SAĞLIĞINA KAVUŞTU. GÜMBET KAVŞAĞINDAN HIZLI GİDEN ARAÇLARI HAVLAYARAK YAVAŞLATAN VE YAYALARI KARŞIDAN KARŞIYA GEÇİREN “TRAFİK” AMELİYATIN ARDINDAN YENİDEN GÖREVİNİN BAŞINA DÖNDÜ.

Bodrum’un maskotu “Trafik” sağlığına kavuşur kavuşmaz yeniden görevinin başında

BODRUM’DA YAYALARI KARŞIDAN KARŞIYA GEÇİREN, “TRAFİK” İSİMLİ KÖPEK GEÇİRDİĞİ ZORLU AMELİYATIN SONUNDA SAĞLIĞINA KAVUŞTU. GÜMBET KAVŞAĞINDAN HIZLI GİDEN ARAÇLARI HAVLAYARAK YAVAŞLATAN VE YAYALARI KARŞIDAN KARŞIYA GEÇİREN “TRAFİK” AMELİYATIN ARDINDAN YENİDEN GÖREVİNİN BAŞINA DÖNDÜ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:18
2 Okunma
Bodrum’un maskotu “Trafik” sağlığına kavuşur kavuşmaz yeniden görevinin başında

Bodrum’da yayaları karşıdan karşıya geçiren, “Trafik” isimli köpek geçirdiği zorlu ameliyatın sonunda sağlığına kavuştu. Gümbet Kavşağı’ndan hızlı giden araçları havlayarak yavaşlatan ve yayaları karşıdan karşıya geçiren “Trafik” ameliyatın ardından yeniden görevinin başına döndü.

Bodrum Gümbet Kavşağı’ndan karşıya geçen yayalara yardımcı olan, hızlı giden arabalara havlayarak uyarılarda bulunan “Trafik” isimli sokak köpeği ameliyatının ardından tekrar görevinin başına döndü. Vatandaşlar tarafından “Trafik” ismi koyulan sokak köpeğinin bir süre önce sırt kısmında oluşan büyük bir tümör fark edildi. Özel veteriner kliniklerine götürülen köpeği riskli olduğu için hiçbir veteriner ameliyat etmedi. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi Veteriner işler müdürlüğü kolları sıvayarak trafiğin ağrılarına son vermek için ameliyat edilmesine karar verdi. Bir süre önce bulunduğu bölgeden alınan trafik ameliyata götürüldü. Yaklaşık 1,5 saatlik bir işlem sonucunda sırtındaki tümörü alınan köpek kısa bir süre Bodrum Belediyesi hayvan rehabilitasyon merkezinde gözlem altında tutuldu. Bölgedeki yaşayanların ve iş yerlerinin gözdesi olan trafik iyileştikten sonra alındığı bölgeye bırakıldı. Trafik yeniden görevinin başına geçti. Bulunduğu bölgeye bırakılan “trafiğin” mutluluğu ise gözlerinde okundu. Trafiği gören bölgedekiler ise hemen yanına gelerek sevmeye başladı.

Yayaları karşıdan karşıya geçiriyor

Bodrum Belediyesi Veteriner hekimi Ayşe Elvan Canbakan trafiğin durumunu iyi olduğunu belirterek “Ameliyatı çok başarılı geçti. Kendisi de iyileşti ve taburcu olmaya hazır. Gümbet Kavşağı civarında yaşıyor. Orada trafik diyorlar ona. Hızlı geçen araçlara havlar, yayaları karşıdan karşıya geçirir. Taburcu olmaya hazır, zaten bölgede de çok sevilenleri var, büyük bir kitlesi var orda bekleyen. Ameliyatı 1,5 saat sürdü. Zor bir ameliyattı, ameliyat yapıp yapmamak konusunda ikilemde kalmıştık alıp, almama konusunda sonra ameliyatı yapma konusunda karar verdik ve çok başarılı bir ameliyat geçirdi” ifadelerini kullandı.

İyileşip yuvasına döndü

Bölgede bulunan vatandaşlar ise Trafiğin yeniden geldiği için çok sevindiklerini ifade etti. Arzu Ayyıldız isimli vatandaş ise “Bodrum’un çok sevilen bir köpeği, Gümbet Kavşağı civarında yaşıyor. İnsanları karşıdan karşıya geçiriyor. Hızlı gelen araçları yavaşlatmaya çalışıyor. Sırtında bir tümör vardı. Fakat ameliyat ettirememişler ve veterinerler ameliyat etmeye uygun bulamamışlardı. Daha sonra trafik ortadan kayboldu. Bizde veteriner işleri müdürlüğüne sorduk. Trafiğin orda olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldık. Ameliyat olduğunu duyunca yanına ziyarete gittim. İyileşip yeniden yuvasına döndü. Kendisi de yuvasına geldiği için çok mutlu” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya Covid-19 ölüm oranında İspanya’yı geçti
Brezilya Covid-19 ölüm oranında İspanya’yı geçti
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
ABD’de korona virüsten ölenlerin sayısı 103 bin 413 oldu
ABD’de korona virüsten ölenlerin sayısı 103 bin 413 oldu
Kültür Bakanı Yardımcısı Demircan: “Taksim Camii’nin yüzde 90’ı bitti”
Kültür Bakanı Yardımcısı Demircan: “Taksim Camii’nin yüzde 90’ı bitti”
Camilerde ikindi namazı sosyal mesafeye uyularak kılındı
Camilerde ikindi namazı sosyal mesafeye uyularak kılındı
Bakan Dönmez: "Fatih’i, kutlu fethin 567. yıldönümünde, bu kez Karadeniz’deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz”
Bakan Dönmez: "Fatih’i, kutlu fethin 567. yıldönümünde, bu kez Karadeniz’deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz”
Bodrum’da jaguara benzetilen hayvan merak uyandırdı
Bodrum’da jaguara benzetilen hayvan merak uyandırdı
Bilecik’te korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti
Bilecik’te korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti
Yılmaz Özdil evindeki eşyaları yıkım öncesi boşaltılıyor
Yılmaz Özdil evindeki eşyaları yıkım öncesi boşaltılıyor
Bakan Dönmez: “Bizi oyunun dışında bırakmak isteyenler, şu anda oyunun dışında kaldılar"
Bakan Dönmez: “Bizi oyunun dışında bırakmak isteyenler, şu anda oyunun dışında kaldılar"
Bursa Büyükşehir’den sağlık çalışanlarına destek
Bursa Büyükşehir’den sağlık çalışanlarına destek
Bartın’da korona virüs tedavisi gören hasta kalmadı
Bartın’da korona virüs tedavisi gören hasta kalmadı
Kısıtlamanın sabahında İstanbul sessizliğe büründü
Kısıtlamanın sabahında İstanbul sessizliğe büründü
Tekirdağ’da 95 bin adet yavru sazan barajlara bırakıldı
Tekirdağ’da 95 bin adet yavru sazan barajlara bırakıldı
Kars 4 mevsim bir başka güzel
Kars 4 mevsim bir başka güzel
Asırlık gelenek ’çadır’ hayatı son buldu: Yeni evleri ’konteyner’
Asırlık gelenek ’çadır’ hayatı son buldu: Yeni evleri ’konteyner’
(ÖZEL) İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: “Eczanelerde yaklaşık yüzde 30 küçülme söz konusu oldu”
(ÖZEL) İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: “Eczanelerde yaklaşık yüzde 30 küçülme söz konusu oldu”
(Özel) Bu da ayı karantinası...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler
(Özel) Bu da ayı karantinası...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler
(ÖZEL)Kılavuz kaptanların korona virüs önlemleri böyle görüntülendi
(ÖZEL)Kılavuz kaptanların korona virüs önlemleri böyle görüntülendi
(Özel) Salgın sürecinde marketler için yeni bir devir açacak cihaz ürettiler
(Özel) Salgın sürecinde marketler için yeni bir devir açacak cihaz ürettiler

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim