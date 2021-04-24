Bodrum’da triatlon yarışı düzenlendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yüzme, bisiklet ve koşunun bir arada yapıldığı triatlon yarışı gerçekleştirildi. Sporcular, yeşil ile mavinin buluştuğu parkurlarda mücadele etti.

Bodrum’da dünyanın en zor mücadeleleri arasında yer alan triatlon yarışı gerçekleştirildi. Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu ve çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle “Rekabetin cinsiyeti mi olur?” sloganıyla ilçede ilk kez gerçekleştirilen organizasyonda 250 sporcu mücadele etti.

Kuvvet ve dayanıklılık gerektiren; yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda gerçekleşen triatlon yarışmaları Torba Kaynar mevkisinde denizde yüzme etabı ile başladı. Startı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras verdi. 1.2 kilometre yüzen sporcular daha sonra bisiklete bindi.

Tek şeridi organizasyon için trafiğe kapatılan Bodrum-Milas karayolunda 60 kilometre bisiklet etabını geçen yarışmacılar, 15 kilometrelik koşu etabına geçti. 8 antik Leleg Uygarlığı kentini birbirine bağlayan Leleg Yolu’nun bir bölümünde doğayla iç içe parkurda mücadele eden sporcular, bu zorlu etabı da tamamladı.

Organizasyonun kadınlar ve erkekler genel klasmanında Yakimoviç çifti birinci oldu. Erkekler genel klasmanda Ruso Yakimoviç, kadınlar genel klasmanda ise Sera Sayar Yakimoviç çifti birinciliği göğüsledi. Erkekler genel klasman ikincisi Zülfü Karabulut, üçüncüsü ise Oleg Astanın oldu. Kadınlar genel klasmanda ikinciliği Özge Uzun, üçüncülüğü İpek Öztosun elde etti.

Organizasyon kapsamında 25 Nisan Pazar günü de 10 kilometre koşu, 60 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşunun olduğu duatlon yapılacak. Yarışmaya 100 sporcunun katılacağı bildirildi.