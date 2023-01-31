Bodrum’da satılık adanın fiyatı dudak uçuklattı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Küçük Tavşan Adası satılığa çıktı. 220 milyon 220 bin lira değer biçilen adanın fiyatı dudak uçuklattı.

Türkbükü ve Gündoğan açıklarındaki Küçük Tavşan Adası satılığa çıktı. 220 milyon 220 bin liraya satılan adanın 71 bin metrekare olduğu 6 parselden oluştuğu öğrenildi. Küçük Tavşan Adası’nın, tarla ve zeytinlik içinde yatırım maksatlı kullanılabileceği hisseli tapu olduğu bildirildi. 23 Ocak’ta ilana çıkarılan adaya yoğun talep olduğu öğrenildi.