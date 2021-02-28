Bodrum’da kısıtlamalı deniz keyfi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kısıtlama kurallarına uymayan vatandaşlar denize girip güneşlendi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden bazı vatandaş ise balık tutup yürüyüş yaptı.

Tüm yurtta olduğu gibi Bodrum’da da Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar büyük ölçüde sokağa çıkma kısıtlamasına uydu. Bazı tatil sitelerinin koylarında yaşayan vatandaşlar ise kısıtlamaya uymadı. Özellikle Ortakent ve Bitez mahallelerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, denize giren, top oynayan ve balık tutan vatandaşlar dikkatlerden kaçmadı. Kısıtlamaya uymayan vatandaşların sesiz koyları seçerek denize girdiği, güneşlendiği, balık tuttuğu ve top oynadığı görüldü. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşların olması dikkatlerden kaçmadı.