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Bodrum’da kepçeli deniz keyfi
BODRUM’DA KEPÇENİN İÇİNE BİNEREK DENİZ KEYFİ YAPAN 1 ÇOCUK 3 KİŞİ SU SPORLARINI BAMBAŞKA BİR BOYUTA TAŞIDI
Genel 18.07.2020, 10:46
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Bodrum’da kepçenin içine binerek deniz keyfi yapan 1 çocuk 3 kişi su sporlarını bambaşka bir boyuta taşıdı. Sosyal medya ya yüklenen görüntü kısa sürede izlenme rekoru kırdı.
Bodrum’da ne zaman çekildiği bilinmeyen kepçe ile deniz keyfi görenleri şaşkına çevirdi. Ortakent Mahallesi Kabakum sahilinde kepçenin içine binen 1 çocuk 2 yetişkin su sporlarını başka bir boyuta taşıdığı görülüyor. Kepçenin içinde oturanlar 3 kişi kepçeyi süren operatör tarafından bir sağa bir sola hızlı bir şekilde döndürmesi renkli görüntüler oluşturdu. Kepçenin içerisinde bulunanların tehlikeli deniz keyfi bir kaza olmadan son bulduğu öğrenildi.
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