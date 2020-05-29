Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Teknosa 1 Haziran’da açılıyor
Yurtta hava durumu
Yurtta Hava Durumu
TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Suriye sınırına askeri personel sevkıyatı

Bodrum’da jaguara benzetilen hayvan merak uyandırdı

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE BİR VATANDAŞIN GÖRDÜĞÜ VE JAGUARA BENZETTİĞİ HAYVAN MERAK UYANDIRDI. CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERDE KAYALARIN ARASINDAN KEDİGİLLER FAMİLYASINDAN OLAN SİYAH BİR HAYVANIN GİTTİĞİ GÖRÜLÜYOR.

Bodrum’da jaguara benzetilen hayvan merak uyandırdı

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE BİR VATANDAŞIN GÖRDÜĞÜ VE JAGUARA BENZETTİĞİ HAYVAN MERAK UYANDIRDI. CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERDE KAYALARIN ARASINDAN KEDİGİLLER FAMİLYASINDAN OLAN SİYAH BİR HAYVANIN GİTTİĞİ GÖRÜLÜYOR.

29 Mayıs 2020 Cuma 18:34
3 Okunma
Bodrum’da jaguara benzetilen hayvan merak uyandırdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir vatandaşın gördüğü ve jaguara benzettiği hayvan merak uyandırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kayaların arasından kedigiller familyasından olan siyah bir hayvanın gittiği görülüyor.

Bitez Mahallesi Muhtarlar Caddesi civarındaki tepeye ağaç sulamak için giden Turgay Gelmez adlı vatandaş, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki karşı tepede, jaguara benzeyen siyah bir hayvan gördü. Tepede kayaların arasında dolaşan hayvanı cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan vatandaş, hayvanın kedi veya köpeğe benzemediğini dile getirdi. Turgay Gelmez, ise yaptığı açıklamada “Biz Bitez’de daha önce diktiğimiz ağaçları sulamaya gitmiştik. Kayaların arasında dolanan bir hayvanı gördüm. Hayvan kedi veya köpeğe benzemiyor. Zaten kedi olsa o mesafeden görünmez. Kocaman bir hayvandı. Jaguar olduğunu tahmin ediyorum. Bölgedeki bir evden kaçmış olabilir. Hayvan kayaların arasında gezerken bölgedeki kuşlar da büyük bir gürültüyle ötüyordu” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya Covid-19 ölüm oranında İspanya’yı geçti
Brezilya Covid-19 ölüm oranında İspanya’yı geçti
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
ABD’de korona virüsten ölenlerin sayısı 103 bin 413 oldu
ABD’de korona virüsten ölenlerin sayısı 103 bin 413 oldu
Kültür Bakanı Yardımcısı Demircan: “Taksim Camii’nin yüzde 90’ı bitti”
Kültür Bakanı Yardımcısı Demircan: “Taksim Camii’nin yüzde 90’ı bitti”
Camilerde ikindi namazı sosyal mesafeye uyularak kılındı
Camilerde ikindi namazı sosyal mesafeye uyularak kılındı
Bakan Dönmez: "Fatih’i, kutlu fethin 567. yıldönümünde, bu kez Karadeniz’deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz”
Bakan Dönmez: "Fatih’i, kutlu fethin 567. yıldönümünde, bu kez Karadeniz’deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz”
Bilecik’te korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti
Bilecik’te korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti
Yılmaz Özdil evindeki eşyaları yıkım öncesi boşaltılıyor
Yılmaz Özdil evindeki eşyaları yıkım öncesi boşaltılıyor
Bakan Dönmez: “Bizi oyunun dışında bırakmak isteyenler, şu anda oyunun dışında kaldılar"
Bakan Dönmez: “Bizi oyunun dışında bırakmak isteyenler, şu anda oyunun dışında kaldılar"
Bursa Büyükşehir’den sağlık çalışanlarına destek
Bursa Büyükşehir’den sağlık çalışanlarına destek
Bartın’da korona virüs tedavisi gören hasta kalmadı
Bartın’da korona virüs tedavisi gören hasta kalmadı
Kısıtlamanın sabahında İstanbul sessizliğe büründü
Kısıtlamanın sabahında İstanbul sessizliğe büründü
Tekirdağ’da 95 bin adet yavru sazan barajlara bırakıldı
Tekirdağ’da 95 bin adet yavru sazan barajlara bırakıldı
Kars 4 mevsim bir başka güzel
Kars 4 mevsim bir başka güzel
Asırlık gelenek ’çadır’ hayatı son buldu: Yeni evleri ’konteyner’
Asırlık gelenek ’çadır’ hayatı son buldu: Yeni evleri ’konteyner’
(ÖZEL) İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: “Eczanelerde yaklaşık yüzde 30 küçülme söz konusu oldu”
(ÖZEL) İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: “Eczanelerde yaklaşık yüzde 30 küçülme söz konusu oldu”
(Özel) Bu da ayı karantinası...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler
(Özel) Bu da ayı karantinası...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler
Bodrum’un maskotu “Trafik” sağlığına kavuşur kavuşmaz yeniden görevinin başında
Bodrum’un maskotu “Trafik” sağlığına kavuşur kavuşmaz yeniden görevinin başında
(ÖZEL)Kılavuz kaptanların korona virüs önlemleri böyle görüntülendi
(ÖZEL)Kılavuz kaptanların korona virüs önlemleri böyle görüntülendi
(Özel) Salgın sürecinde marketler için yeni bir devir açacak cihaz ürettiler
(Özel) Salgın sürecinde marketler için yeni bir devir açacak cihaz ürettiler

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim