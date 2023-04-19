Bodrum’da bayram yoğunluğu başladı, trafik kuyruğu uzadıkça uzadı

Ramazan Bayramı tatiliyle okulların ara tatilinin birleşmesinin ardından bayrama 2 gün kala Bodrum’da trafik kuyruğu oluşmaya başladı. Otel dolulukları yüzde 50’nin üzerine çıkarken, yazlıkçıların daha çok ilçeye akın ettiği görüldü.

Bayramlarda 1 milyon turisti misafir eden Bodrum’da bu yıl Ramazan Bayramı’nın sezonun başına denk gelmesi nedeniyle geçtiğimiz yıllara oranla daha az turist olduğu görüldü. Geçtiğimiz yıllarda yüzde yüz dolan otellerde bu yıl yüzde 40 oranında düşüş olduğu öğrenildi. 194 bin nüfusa sahip olan Bodrum’da pandemi sürecinin ardından resmi olmayan kayıtlara göre nüfus 400 bine yükselmişti. İstanbul’da beklenen büyük deprem söylentisiyle Bodrum’daki 2’nci konut sahiplerinin erken gelmesiyle yaklaşık 500 bine ulaşılan ilçede, Ramazan Bayramı’nın gelmesine 2 gün kala nüfusun 700 bine çıkacağı tahmin ediliyor.

"24 saate 15 bin araç giriş yaptı"

Bayram nedeniyle güvenlik güçleri üst düzey önlem alırken, ilçeye giren araç sayısının 24 saat içerisinde 15 bine ulaştığı öğrenildi. Sezon öncesine denk gelen bayram esnafa da can suyu oldu. İlçe girişinden itibaren ana yollarda trafik kuyrukları oluştu.