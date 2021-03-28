banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!
''Türkiye'den 3 tane saçma gol yedik''
''Türkiye'den 3 tane saçma gol yedik''
Kokain çekerken yakalanan Kürşat Ayvatoğlu'ndan skandal savunma!
Kokain çekerken yakalanan Kürşat Ayvatoğlu'ndan skandal savunma!
Türkiye Norveç karşısında da tarih yazdı
Türkiye Norveç karşısında da tarih yazdı

Bodrum’da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denize girdiler, balık tuttular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında 3 bin 150 lira cezayı göze alan vatandaşlar denize girip balık tuttu. Özellikle sakin koylara giden vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmedi.

Genel 28.03.2021, 15:34
2
Bodrum’da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denize girdiler, balık tuttular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında 3 bin 150 lira cezayı göze alan vatandaşlar denize girip balık tuttu. Özellikle sakin koylara giden vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Bodrum’da da sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar büyük ölçüde uydu. Bazı yerli ve yabancı turistler ise 23 derece hava sıcaklığını fırsat bilip bomboş sahillerde denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.

Issız koyları tercih ettiler

Bodrum’un özellikle, İçmeler, Torba sahillerindeki ıssız koylarda ise vatandaşların denize girdiği, balık tuttuğu görüldü. Gözden uzak noktalarda denize giren vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan 3 bin 150 lira cezayı göze alarak kısıtlamaya aldırış etmedi. Bazı koylarda ise balık tutan vatandaşlar da dikkatlerden kaçmadı.
Yorumlar (0)
banner422
14°
açık