Bodrum’a yıllar sonra kar yağdı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum bir günde 4 mevsimi yaşadı. Fırtına ve yağmurla başlayan gün, öğlen saatlerinde yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı. Akşam saatlerinde ise çıkan gök kuşağının ardından önce yağmur, sonra dolu ve ardından kar yağışı etkili oldu. Bitez Mahallesi’ne 40 yıl aradan sonra yağan kar herkesi şaşırttı.

Bodrum’un merkez mahallelerinden biri olan Bitez Mahallesi’ne yaklaşık 40 yıl sonra kar yağdı. Bir anda bastıran dolunun ardından yağan kar bölge halkını şaşırttı. Dün gece Bodrum’un yüksek kesimlerine yağan karı görmek için vatandaşlar Mazı Mahallesi’ne akın etmişti. Akşam saatlerinde ise yıllardır kar görmeyen mahalle beyaza büründü.

1 günde 4 mevsim

Gece etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına öğlen saatlerinde yerini güneşe ve sıcak havaya bırakmıştı. Akşam saatlerinde tekrar soğuk havanın etkili olduğu ilçede bir anda gök kuşağı ortaya çıktı. İlginç manzaraların oluşturduğu gök kuşağının ardından ise önce yağmur, sonra dolu ve kar yağdı. 4 mevsimi aynı gün içerisinde yaşayan Bodrum akşam saatlerinde beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika boyunca yağan karın ardından tekrar yağmur yağmaya başladı.

33 yıl aradan sonra kar yağdı

Milas’ta sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Milas genelinde yüksek kesimlerde yer alan birçok mahallede kar sevinci yaşandı. En son 1979 ve 1987 yıllarında kar yağan Milas’taki Alatepe, yıllar sonra beyaz örtüye büründü. Bir yanda Ören sahili, diğer yanda Gökova Körfezi’ni içine alan kar manzarası doyumsuz görüntüler oluşturdu. Milas’a bağlı Kalem Mahallesi’nde de tam 35 yıl sonra kar yağdı. Mahalleli, çocuklarla kartopu oynadı, kardan adam yaparak keyifli anlar yaşadı. Trafik polisleri ise ilk kez kar gören çocuklarla kartopu oynayıp, kardan adam yaptı.

Bodrum’un yüksek kesimlerine de kar yağdı. Bodrum’a bağlı Yukarı Mazı’ya yağan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Karın keyfini ise çocuklar çıkardı.