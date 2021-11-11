Bodrum’a gelen kruvaziyer gemisi esnafın yüzünü güldürdü

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen ilk kruvaziyer gemisi esnafın yüzünü güldürdü. Gemiden inen turistler hem Bodrum’u gezdi hem de alış veriş yaptı.

Fransız Bayraklı "Le Jacques Cartier" kurvaziyeri, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaştı. Rodos’tan gelen kruvaziyer gemisinde 115 yolcu ile 92 mürettebat bulunduğu öğrenildi. Gemiden inen yolcular, Bodrum esnafını sevindirdi. Paşatarlası ve Kumbahçe Limanı’nda gezen Fransız turistler Bodrum’daki tarihi alanları da gezme fırsatı buldu. Bazı turistlerin ise alış veriş yaptığı öğrenildi. Kruvaziyerin Bodrum’dan ayrılarak, Fethiye’ye hareket edeceği öğrenildi.