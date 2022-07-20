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Bodrum’a dünyanın en lüks otel ödülünü kazandırdı

Bodrum’a dünyanın en lüks otelleri ödülünü kazandıran Rixos Premium Bodrum oteli hem Bodrum’u tanıttı hem de prestijli ödülün sahibi oldu.

Genel 20.07.2022, 14:45
Bodrum’a dünyanın en lüks otel ödülünü kazandırdı

Bodrum’a dünyanın en lüks otelleri ödülünü kazandıran Rixos Premium Bodrum oteli hem Bodrum’u tanıttı hem de prestijli ödülün sahibi oldu.

Bodrum’un en lüks otelleri arasında yer alan Rixos Premium Bodrum yeniliklerinin ardından dikkatleri üzerine çekti. Yenilenen Rixos Premium Bodrum, dünyanın en lüks otellerinin yer aldığı International Travel Awards’tan 2 ayrı ödül aldı. Her kategoride ülke, bölge ve dünya çapında ödüllerin verildiği International Travel Awards’ta yenilenen konsepti ve misafirlere sunduğu tatil deneyimi ile “Best 5 Star Luxury Resort” ödülünü aldı. Modern tasarlanmış mimarisi ve yenilenen villalarıyla da öne çıkarak “Best Design Hotel” kategorisinde de Türkiye’nin en iyisi oldu.

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