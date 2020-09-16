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Bodrum sahillerinde yoğunluk azaldı
TURİZMİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN BODRUM’DA SAHİLLER YAVAŞ YAVAŞ BOŞALMAYA BAŞLADI
Genel 16.09.2020, 14:44
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Turizmin önemli merkezlerinden biri olan Bodrum’da sahiller yavaş yavaş boşalmaya başlarken, yaz sezonundaki yoğunluğun azaldığı görüldü.
Turizm cenneti Bodrum’da Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen hareketli geçen yaz sezonu yavaş yavaş yerini sessizliğe bırakmaya başladı. Dolup taşan sahillerde sessizlik hakim oldu. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde denize giren az sayıda yerli ve yabancı turist Ekim ayında sıcak havanın tadını çıkardı. Halk plajlarının özel plajlardan daha çok rağbet görmesi nedeniyle, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve tüm halk plajlarında daha çok yoğunluk gözlemlendi. Hava sıcaklığının 32 deniz suyu sıcaklığının ise 25 gösterdiği Bodrum’da vatandaşlar denize girerek serinledi.
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