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BM’den İdlib’e 81 tır insani yardım gönderildi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalına 81 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Genel 24.02.2021, 16:04
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalına 81 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.BM’nin 81 yardım tırı Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından Suriye’ye geçen konvoydaki insani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak.