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BM: Yemen'de 7,3 milyon kişi barınmaya muhtaç
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), iç savaşın sürdüğü Yemen'de yaşam koşullarının kötüleşmesi ve ekonomik sıkıntıların artmasıyla 7,3 milyon kişinin barınmaya muhtaç olduğunu belirtti.
Genel 09.11.2021, 14:51
SANA (AA) - BMMYK'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaş sonucu barınma ihtiyacının had safhaya çıktığı vurgulandı.
Açıklamada, "7,3 milyon Yemenlinin barınmaya ve gıda dışı yardıma ihtiyacı var. Bunun yüzde 75'ini de kadın ve çocuklar oluşturuyor." ifadelerine yer verildi.
BMMYK ayrıca Yemen'de artan barınma ihtiyacına çözüm sağlamak amacıyla başkent Sana'da bugün bir sergi düzenlendiği bilgisini paylaştı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.