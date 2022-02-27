BM: "Ukrayna’yı terk edenlerin sayısı 368 bine ulaştı”

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Ukrayna’yı terk eden kişi sayının 368 bine ulaştığını duyurdu.

BM, Rusya’nın perşembe gününden bu yana süren Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle yaklaşık 368 bin

Ukraynalının ülkeden ayrıldığını duyurdu. BM tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’daki çatışmalardan kaçanların sayısının artmaya devam ettiği belirtilerek, "Ukrayna’dan gelen mülteci sayısı 368 bine ulaştı ve artmaya devam ediyor’’ ifadelerine yer verildi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ayrıca açıklanan rakamın ulusal makamlar tarafından sağlanan verilere dayandığını vurguladı.

BM Mülteci Ajans Sözcüsü Shabia Mantoo ise yaptığı açıklamada, Ukrayna’dan kaçarak komşu ülkelere sığınmak isteyen kişi sayısının çok daha fazla olmasının beklendiğini belirterek, “Ukrayna’dan 4 milyona kadar insan kaçabilir. Ülkedeki operasyonları hızlandırıyoruz ve kaçmak zorunda kalanlara insani yardım sağlamaya başladık’’ ifadelerini kullandı.