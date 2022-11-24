BM, İran’daki insan hakları ihlallerini araştırmak üzere heyet görevlendirecek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İran’da Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan protestolardaki insan hakları ihlallerini araştırmak için heyet görevlendirecek.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İran’ın başkenti Tahran’da dahil olmak üzere ülke genelinde Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan protestolarda insan hakları ihlalleri gerçekleştiğine yönelik iddiaları soruşturmak üzere heyet görevlendireceğini açıkladı. BM İnsan Hakları Konseyi’nde yapılan oylama ile alınan karar doğrultusunda, "İran İslam Cumhuriyeti’nde 16 Eylül 2022’den bu yana süren protestolarla ilgili iddia edilen insan hakları ihlallerini soruşturmak için yeni bir araştırma misyonu oluşturmaya karar verildi" ifadelerine yer verdi. İran’daki söz konusu hak ihlali iddialarının incelenmesi için oy çoğunluğunu oluşturan 25 ülke, heyet oluşturulmasından yana oy kullanırken, 6 ülke tasarıya ret oyu verdi, 16 ülke ise çekimser oy kullandı. Söz konusu oylama 16 Eylül’de İran’da Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından tutuklandıktan sonra ölmesinden bu yana süren protestolarda şiddet olaylarına ilişkin iddiaları uluslararası boyutta soruşturabilmek için yapıldı.

"Şu anda tam teşekküllü bir insan hakları krizi içindeyiz"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkede olup bitenleri, öldürülen çocukları ve sokaklarda dövülen kadınların görüntülerini görmek beni üzüyor. İktidarın sürdürdüğü eski yöntemler işe yaramıyor. Şu anda tam teşekküllü bir insan hakları krizi içindeyiz" dedi. Oslo merkezli bir insan hakları grubu olan Hrana’ya göre, Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltındayken ölmesiyle tetiklenen protesto hareketinde, İran genelinde 150’den fazla kasaba ve şehirde düzenlenen protestolar sırasında en az 440 protestocu öldürüldü, 18 bin kişi ise tutuklandı.

"Cezasızlık adaleti engeller"

Batılı liderler ise şiddet olayları nedeniyle İran’ı kınadı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı konuşmada, tüm ülkeleri, "sorumlulardan hesap sorulabilmesini" sağlamaya çağırdı. Baerbock, "Cezasızlık adaleti engeller" dedi.

ABD’nin BM İnsan Hakları Konseyi Büyükelçisi Michele Taylor ise İran’daki şiddet olaylarının soruşturulması için heyet oluşturulması kararını memnuniyetle karşıladığını söylerken, "İranlı yetkililer bu şiddetli baskıyı gerçekleştiremeyecek. Çünkü uluslararası bunu toplum izliyor" şeklinde konuştu.