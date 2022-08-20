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BM Genel Müdürü Guterres: “650 bin tondan fazla tahıl ve diğer gıda ürünleri dünya pazarlarına doğru yola çıktı”
BM Genel Sekreteri Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde ortak basın toplantısında konuştu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Genel 20.08.2022, 16:34
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.