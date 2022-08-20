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BM Genel Sekreteri Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde ortak basın toplantısında konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Genel 20.08.2022, 16:34
BM Genel Sekreteri Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde ortak basın toplantısında konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

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