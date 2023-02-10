Blinken, Türkiye nin Washington Büyükelçiliğinde taziye defterini imzaladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin yabancı misyonlarında taziye defteri açıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğini ziyaret etti. Blinken, taziye defterine yazdığı mesajda, "Şahsım ve ABD halkı adına, yaşadıkları büyük kayıptan dolayı Türkiye halkına taziyelerimi iletiyorum. ABD, bugün ve gelecekte müttefikimiz ve dostumuz Türkiye’nin yanındadır. Birlikte yeninden inşa edeceğiz" yazdı.