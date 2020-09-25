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Bıyıkali Göletinde su seviyesi düştü sulamaya ara verildi
TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLE HAYRABOLU İLÇELERİ ARASINDA BULUNAN BIYIKALİ GÖLETİNDE SU SEVİYESİNİN BÜYÜK ORANDA AZALMASI İLE SULAMAYA ARA VERİLDİ.
Genel 25.09.2020, 14:06
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ile Hayrabolu ilçeleri arasında bulunan Bıyıkali Göletinde su seviyesinin büyük oranda azalması ile sulamaya ara verildi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ile Hayrabolu ilçeleri arasında bulunan Bıyıkali Göletinde su oranı büyük oranda düştü. Su oranının düşmesi ile balıkların durumu alarm verirken, köylüler tarlalara su akışını durdurdu. Balıkların yaşaması için Bıyıkali Göletinden bir süre sulama yapılmayacak. İlçe genelinde birçok tarlada yapılan tarımın su ihtiyacı Bıyıkali Göletinden karşılanıyordu.
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