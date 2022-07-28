Bitmeyen metro esnafı isyan ettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yapımı devam eden Ataköy İkitelli metro istasyonu entegre çalışmaları nedeniyle Yenibosna 29 Ekim Caddesi 4 yıl önce kısmen trafiğe kapatıldı. Ancak çalışmalarına başlanan metro istasyonu inşaatı çeşitli gerekçelerle bitirilemedi. Çevredeki esnaf ise metro çalışmaları nedeniyle kapatılan yollar, oluşan trafik ve toz bulutu nedeniyle mağdur oldu.

25 yıldır Yenibosna’da esnaflık yapan lokanta işletmecisi Murat Başaran, işletmesinin önünde yapılan metro çalışmaları nedeniyle 4 yıldır yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Çalışma nedeniyle işletmesine vatandaşların gelemediğini, ortamda oluşan toz topraktan dolayı vatandaşların yemek yiyemediğini söyledi.

İBB’ye defalarca müracaat ettiğini ve bir sonuca varamadığını dile getiren işletmeci Başaran, “4 yıldır burada neyim var neyim yok kaybettim. Bu tozu görüp de masadan kalkan müşterim çok oldu. İnsanlar burada yemek yerken yemeğine toz geliyor. İnsanlar da ister istemez rahatsız olup kalkıyor” dedi.

İşletmesinin önünde yapılan çalışma nedeniyle de yollarının kapandığını ve bozulduğunu ifade eden Başaran, gelen müşterilerinin zorlandığını ve araçlarıyla rahatlıkla gelemediğini de anlattı. 2019 yılında 22 kişiyle çalıştığını yaşadığı zorluk nedeniyle şu anda 5 eleman çalıştırdığını da belirten Başaran, yetkililerden yardım istedi.

“Dayanacak gücümüz kalmadı”

4 yıldır yaşadığı sıkıntılar nedeniyle dayanacak gücünün kalmadığını belirten işletmeci Murat Başaran, “25 yıldır Yenibosna’da esnafım. Bizim buradaki mağduriyetimiz bu Ataköy-İkitelli metro istasyonu çalışmaları şu anda da görebiliyorsunuz çıkan tozları. 4 yıldan beri biz burada mağduruz. Her yönden mağduruz. Yollarımız kapandı. Müşteri gelmiyor. Bu çalışmalardan dolayı biz iş yapamıyoruz. İşletmemizde 2019 yılında 22 kişi çalışıyordu. Şu anda 5 kişiye düştük. İş yapamaz hale geldik. Biz bununla ilgili İBB’ye defalarca müracaat ettik. Biz burada esnaf olarak çok zor durumdayız. Pandemi süreci geçti. Bu süreçte de zor durumlar yaşadık ama belediye kesinlikle bizimle hiç ilgilenmedi. Bir gün bile gelip siz burada esnaflık yapıyorsunuz biz sizi zora sokuyoruz. Bizim sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı diye bir yetkili hiç sormadı. 4 yıldır burada neyim var neyim yok kaybettim. Ben 2019 yılında burada 22 kişiyle çalışıyordum. Bu tozu görüp de masadan kalkan müşterim çok oldu. İnsanlar burada yemek yerken yemeğine toz geliyor. İnsanlar da ister istemez rahatsız olup kalkıyor. Buraya gelirken de insanlar patika yollardan gelmek zorunda. Kimse aracıyla buraya gelemiyor. 25 yıldan beridir burada esnaflık yapıyorum. Şu anda dayanacak gücümüz kalmadı. İnsanlar burayı tercih etmiyorlar. Böyle bir yerde neden yemek yiyelim diyorlar. Devlet büyüklerine ve belediye başkanına sormak istiyorum. Bu hak mıdır yani büyük bir şirket burada ticaret yapıyor. Kamu hizmeti diyorlar bende kamu hizmeti yapıyorum. Bizim haklarımızı savunacak kim var. Bu çalışma 2019 yılının mayıs ayında bitecekti. 4 yıl geçti üzerinden. 4 yıldır bitmedi. Çevredeki esnaflar da zarar görüyor. Benim istediğim şu buraya gelip çalışma ortamını bir görsünler. Ona göre karar versinler” şeklinde konuştu.