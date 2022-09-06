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Bitlis’li paratekvandocudan yeni başarı
Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen 2022 Dünya Para Tekvando Grand Prix müsabakalarında Bitlisli Milli sporcu Nurcihan Ekinci 3’üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Genel 06.09.2022, 00:08
Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen 2022 Dünya Para Tekvando Grand Prix müsabakalarında Bitlisli Milli sporcu Nurcihan Ekinci 3’üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-5 Eylül tarihlerinde Paris’te düzenlenen ve 2024 Paralimpik Oyunlarına kota puanı veren organizasyonda çeşitli kategorilerde müsabakalar yapıldı. Dünya sıralamasında en iyi 8 kişinin katıldığı Paralimpik Oyunlarında kıyasıya mücadele gösteren Ekinci, K44 kategori 47 kiloda Moğol uyruklu Khürelbaatryn Enkhtuya’ya yenilerek 3’üncü oldu.
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