Bitkisel üretimde rekor kırıldı

Türkiye’de 2022 yılındaki bitkisel üretim miktarı 128,6 milyon tona ulaştı ve tarihin üretim rekoru kırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü rakamlarına göre, Türkiye’de 2021 yılında 117,9 milyon ton olan bitkisel üretim miktarı, 2022 yılında 128,6 milyon tona ulaşarak üretim rekoru elde edildi. Tarla bitkileri türlerinden pamuk, ayçiçeği, mısır ve yulafta tüm zamanların üretim rekoru kırılırken, 2021 yılında 2,25 milyon ton olan pamuk üretimi, 2022 yılında yüzde 22 artışla 2,75 milyon ton oldu. 1,25 milyon ton olan pamuk ithalatı 2022 yılında yüzde 8 azalarak 1,15 milyon ton, 192 bin ton olan pamuk ihracatı 2022 yılında 193 bin ton olarak kayda geçti.

Ayçiçeği üretimi 2022 yılında yüzde 6 artışla 2,55 milyon ton olurken, 2021 yılında 461 bin ton olan ayçiçeği rafine yağ ihracatı 2022 yılında yüzde 29 artışla 596 bin ton olarak gerçekleşti. 2021 yılında 6,75 milyon ton olan mısır üretimi, 2022 yılında yüzde 26 artışla 8,5 milyon ton olarak kayıtlara geçerken, 2021 yılında 276 bin ton olan yulaf üretimi 2022 yılında yüzde 32 artışla 365 bin ton, 2021 yılında 12 ton olan yulaf ihracatı ise 2022 yılında 39 kat artışla 470 ton olarak kaydedildi.

Havuç, sarımsak ve lahanada tüm zamanların üretim rekoru kırıldı

Toplam 31,6 milyon ton sebze üretilirken, ihracat değeri bir önceki yıla göre yüzde 1 artışla 861 milyon dolara yükseldi. Sebze türlerinden havuç, sarımsak ve lahanada tüm zamanların üretim rekoru kırıldı. Havuç üretim miktarı önceki yıla göre yüzde 35 artarak 2022 yılında 788 bin 578 ton olarak gerçekleşirken, 2022 yılı ihracat miktarı ise 110 bin 454 ton oldu. 2022 yılında 187 bin 951 ton sarımsak, 964 bin 296 ton lahana üretildi. 4 bin 485 ton sarımsak, 16 bin 182 ton lahana da ihraç edildi.

Toplam meyve ihracat miktarı 4 milyon 171 bin tona yükseldi

Rekor kırılan meyve üretimi 2021 yılında 24,9 milyon ton olarak gerçekleşmişti. 2022 yılında yüzde 7,7’lik artışla tüm zamanların rekoru kırılarak 26,8 milyon tona ulaşıldı. 2021 yılında 4 milyon 56 bin ton meyve ihraç eden Türkiye, 2022 yılında 4 milyon 171 bin ton ihraç etti. Elma üretimi ve ihracatının yüzde 7 arttığı 2022 yılında armut üretimi yüzde 4, ihracatı yüzde 8, ayva üretimi yüzde 3 arttı. İhracatında artış görülen eriğin üretimi yüzde 5 ve ihracatı 26, şeftali-nektarin üretimi yüzde 13 ve ihracatı yüzde 8 arttı. Çilek üretimi yüzde 9 artarken, incir üretimi yüzde 9 ve ihracatı yüzde 16 arttı.

Zeytinyağı üretimi yüzde 79, zeytinyağı ihracatı yüzde 72 arttı

Üretiminde yüzde 22 artış yaşanan kuru incirin ihracatında düşüş yaşandı. Kuru incir ihracatı 2021’de 59 bin ton iken 2022 yılında 58 bin tona geriledi. Mandalina üretimi yüzde 3 artarken, ihracatı 930 bin tondan 881 bin tona indi. Muz üretimi yüzde 13, ihracatı ise yüzde 476 arttı. Nar üretimi yüzde 5, ihracatı yüzde 0,5 yükseldi. Badem üretimi yüzde 7 ve ihracatı yüzde 12, ceviz üretimi yüzde 3 arttı. Zeytin üretimi yüzde 25, sofralık zeytin ihracatı yüzde 15 arttı. Zeytinyağı üretimi yüzde 79, zeytinyağı ihracatı yüzde 72, Trabzon hurması üretimi yüzde 27 ve ihracatı yüzde 19 yükseliş gösterdi.