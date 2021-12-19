Bisiklet şehrine yakışır proje: Büyükşehir bisiklette ’master’ yapıyor

Sakarya’da bisikletli ulaşımın ana planı çıkarılacak. Plan ile yoğun kullanım alanları belirlenecek, anket ve analizler yapılacak, çalıştaylar düzenlenecek ve mevcut bisiklet ağını tamamlayacak 50 kilometrelik güzergah seçilerek buralara yönelik bisiklet yolu projeleri hazırlanacak. Başkan Yüce, ’bisiklet şehri’ Sakarya’nın bisikletli ulaşım master planı ile bu alandaki iddiasını güçlendireceğini söyleyerek, 500 kilometre bisiklet yolu hedeflerine ulaşmak için kararlılıklarını yineledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Bisiklet Şehri’ unvanı almasının ardından bisiklet yatırımlarına yeni bir boyut kazandırıyor. Şehirde bisikletli ulaşımın yaygınlaşması için çeşitli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Sakarya Bisikletli Ulaşım Ana Planı’ ihalesini 27 Aralık Pazartesi günü gerçekleştiriyor. Plan ile yoğun kullanım alanları belirlenecek, anket ve analizler yapılacak, çalıştaylar düzenlenecek ve mevcut bisiklet ağını tamamlayacak 50 kilometrelik güzergah seçilerek buralara yönelik bisiklet yolu projeleri hazırlanacak.

Bisikletli ulaşımın master planı çıkarılacak

Bisiklet Şehri Sakarya’nın bisikletli ulaşım master planını hazırlayarak örnek bir çalışmaya imza atacaklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya Bisikletli Ulaşım Ana Planı ile bisikletin ulaşım amaçlı kullanımı geniş kapsamlı, köklü ve bütüncül bir şekilde ele alacağız. Bisiklet kullanımının artırılması ve planlı, sağlıklı bir bisiklet ağı oluşturulması için mevcut durum ve eksikliklere yönelik rapor oluşturacağız. Bisikletin kullanım amaçları, kullanım süreleri, bisiklet modelleri gibi bilgileri kapsayacak anketler düzenleyecek, veriler tüm yönleriyle analiz edeceğiz. Başta bisiklet kullanımının yoğun olduğu koridorlarda olmak üzere, kullanıcı anketleri ile eşgüdümlü hafta içi gün içerisinde bisiklet sayımları yapacağız” dedi.

Dünya kentleri yakından takip edilecek

Sakarya’nın sosyoekonomik, coğrafi ve iklim özelliklerini de göz önünde bulundurarak dünya şehirlerinde var olan benzer çalışmaları da yakından takip edeceklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Ülkemize örnek teşkil edecek düzeyde başarılı bisikletli ve yaya ulaşımı stratejileri oluşturan ve uygulama örneği sergileyen şehirleri belirleyeceğiz. Bu kentlerin bisiklet ve yaya ulaşımı stratejileri, planlama çalışmaları, uygulamaları ve yaygınlaştırma aşamalarını uzmanlarımız ile karşılaştırılmalı olarak ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz” diye konuştu.

50 kilometrelik bisiklet koridoru belirlenecek

Sakarya Bisikletli Ulaşım Ana Planı için tüm paydaşların katılımı ile çalıştaylar düzenleyeceklerini belirten, katılımcı belediyecilik anlayışı ile Sakarya’yı geleceğe hazırlamanın önemine işaret eden Başkan Ekrem Yüce, toplu taşıma ile entegre yaya ve bisiklet yolu planlarına katkı sağlayacak paydaşlarla yapılacak çalıştay ile konuya ilişkin çözüm önerilerinin sunulacağını söyledi. Yapılacak tüm çalışmaların yanında mevcut bisiklet ağını tamamlayacak nitelikte 50 kilometrelik güzergahın seçilip buraya ilişkin bisiklet yolu projeleri hazırlanacağını ifade eden Başkan Yüce, Sakarya’nın bisiklette dünyanın marka şehirlerinden biri olacağını belirterek, Sakarya Bisikletli Ulaşım Ana Planının şehrin geleceği için büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.