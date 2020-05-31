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Birliklerden terhisler başladı

KAYSERİ'DE BİRLİKLERDEN TERHİSLER BAŞLADI

Birliklerden terhisler başladı

KAYSERİ'DE BİRLİKLERDEN TERHİSLER BAŞLADI

31 Mayıs 2020 Pazar 11:21
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Birliklerden terhisler başladı

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Nisan ayındaki terhisleri ertelenen askerler, bugün terhis oldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında terhis ve celp işlemlerinin bir ay uzatılmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 31 Mayıs tarihinde birliklerden onbinlerce askerin alınacak önlemler çerçevesinde terhis olacağını açıklamıştı. Bakan Akar’ın açıklamasının ardından Kayseri’deki birliklerde sabah saatlerinde terhisler başladı. Kayseri’den terhis olan askerler memleketlerine uğurlanırken, bazı aileler de terhis olan çocuklarını karşıladı.

Terhis olan oğlunu karşılayan Fuat Ulutaş, ”Oğlum askerden geldi hayırlısıyla. Çok duyguluyum, heyecanlıyım, sevinçliyim. Uzun bir zamandan sonra oğlumuza kavuştuk. Devletimiz gayet güzel, düzenli bir şekilde sevkiyatlarını yaptı çocuklarımızın. Onların ve bizim sağlığımız için bir ay kadar bir erteleme oldu, bu da bence gayet mantıklıydı. Ortam biraz daha iyi şu anda. Sağlıklı bir şekilde geldiklerine inanıyorum” dedi.

Terhis olarak memleketi Kayseri’ye gelen Ahmet Ulutaş ise, ”Askerden geldim, bu çok güzel. Çok iyi hissediyorum kendimi. Ailemle buluştuğum için çok mutluyum. Diğer asker arkadaşlarımın da yolları açık olsun” diye konuştu.

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