Birleşmiş Milletler Göç Örgütü’nün 240 tonluk yardımı deprem bölgesine ulaştı

Birleşmiş Milletler Göç Örgütü’nün (IOM) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kenya’nın başkenti Nairobi’de topladığı yaklaşık 240 tonluk yardım malzemesi bölgedeki afetzedelerin kullanabilmesi için Türkiye’ye ulaştırıldı.

Depremden etkilenen vatandaşlar için Kenya’nın başkenti Nairobi’de 240 tonluk yardım malzemesi toplandı. Toplanan yardım malzemesini ulaştırılmadan hemen önce Nairobi’de, Türkiye’nin Kenya Büyükelçisi Subutay Yüksel, Birleşmiş Milletler Göç Örgütü Bölge Direktör Yardımcısı Justin MacDermott ve Türk Hava Yolları (THY) temsilcilerinin katılımıyla yardım uçuşu öncesi bir tören düzenlendi. Törende Yüksel ve Macdermott teşekkür konuşması yaptı. 240 tonluk yardımın içeriğine ilişkin THY Basın Müşavirliği’nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Nairobi’de toplanan yardımlar, Jomo Kenyatta Uluslararası Havaalanı’ndan TK6631 kodlu sefer sayılı, B777F geniş gövde kargo uçağıyla Adana İncirlik Üssü’ne getirildi. Bu seferle 85 ton çadır ve çadır ekipmanları, 15 ton battaniye olmak üzere toplam 100 ton yardım malzemesi Adana’ya ulaştırıldı. Bu uçuşun ardından planlanan ilave iki sefer ile çadır, tünel çadır ve muhtelif yardım malzemeleri deprem bölgesine sevk edildi. Yaklaşık 240 tonluk yardımlarla 352 çadır, 18 bin 245 adet plastik branda levhası, bin 261 plastik branda rulosu, 26 bin 565 battaniye ve 34 bin 705 uyku matı deprem bölgesine ulaştırıldı’’ denildi.