Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Chilcott: “Türkiye pandemi döneminde çok güzel tedbirler aldı”

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ve beraberindeki heyet, Fethiye Belediyesi’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ve beraberindeki heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile görüşmelerinde özellikle 2022 turizm sezonu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Büyükelçi Chilcott, İngiltere’den Türkiye’ye çok büyük bir turist akımı olacağını vurgulayarak, bunun iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkileri daha da geliştireceğini ifade etti. Türkiye’ye tatile gelen İngilizlerin genel olarak hiçbir şikâyeti olmadığını vurgulayan Chilcott, "Türkiye pandemi döneminde çok güzel tedbirler aldı. Sağlıklı, güvenlikli turizm sertifikaları. Bu tedbirlerin ardından vatandaşlarımız rahat rahat Türkiye’de tatilini geçirebileceklerini anladı. Bu iyi bir güvence oldu" dedi.

Chilcott, İngiltere’de pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından İngilizlerin çok rahat seyahat edebildiğini dile getirdi.

Ziyareti dolayısıyla Chilcott’a teşekkür eden Karaca, Fethiye’nin İngiliz misafirleri ağırlamak için hazır olduğunu kaydetti. İngiltere’nin Fethiye Fahri Konsolosu Mustafa Şıkman’ın da eşlik ettiği ziyaretin sonunda Başkan Karaca, Büyükelçi Chilcott’a ilçenin 1928 yılında çekilmiş fotoğrafını hediye etti.