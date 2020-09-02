Birinciliği alan inek, sahibini Almanya’ya gönderecek

Tekirdağ’da düzenlenecek Tarım ve Teknoloji Günleri fuarında 4. Damızlık İnek Yarışması yapılacak. İnek Yarışmasında birinci olacak inek sahibine Almanya gezisi kazandıracak.

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun yaptığı açıklamada, "3 Eylül Perşembe günü saat 11.30 Tarım ve Teknoloji Günleri Karaevli Fuar alanında geleneksel hale gelen Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 4. Damızlık İnek Yarışmasını düzenleyeceğiz. Yarışmaya katılmak isteyen üye yetiştiricilerimizin hayvanları önce bulundukları işletmelerde ön elemeye tutuldular. Bu ön eleme sonucu Malkara ilçemizden 6 adet, Süleymanpaşa ilçemizden 3 adet ve Hayrabolu ilçemizden 1 adet olmak üzere toplam 10 adet Holstein ırkı inek finalist olarak fuar alanında düzenlenecek yarışmaya katılmaya hak kazandılar. Fuar alanında hakemler tarafından değerlendirmeye ve puanlamaya tabi tutulacaklar. Birinci olan ineğin sahibi Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenecek olan Eurotier Hayvancılık Fuarına ve çiftlik gezilerine katılma ödülü kazanacak” dedi.

Finalist olan 10 yetiştiricinin her birine yarışmanın ana sponsorundan çeşitli ödüller kazanacak.