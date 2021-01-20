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Biri kardan heykel yaptı, diğeri kardan adamı ters çevirdi
Kastamonu’nun Cide ilçesinde korona virüs pandemisi sebebiyle bir süredir evlerinde ikamet eden gençler, can sıkıntılarını gidermek için kardan büst yaptılar.
Genel 20.01.2021, 10:41
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde korona virüs pandemisi sebebiyle bir süredir evlerinde ikamet eden gençler, can sıkıntılarını gidermek için kardan büst yaptılar.
Cide Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde usta öğretici olarak çalışan personeller, bir süredir korona virüs pandemisi nedeniyle evlerinden çıkarak büst yaptılar. Farklı şekilde kardan adam yapan gençler, çevreden geçen vatandaşlarında ilgisini çekmeyi başardı.Tersten yapılan kardan adamı gören vatandaşlar, kardan adamın yanında durarak fotoğraf çektirdi.