Birçok ülkeden deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem bölgelerine yurt dışından yardımlar gelmeye devam ediyor. Yapılan yardımlar Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçaklarla bölgelere ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer yandan depremin bıraktığı yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremin meydana geldiği 6 Şubat gününden bu yana Azerbaycan, ABD, Çin, İsrail, Yunanistan gibi ülkelerin aralarında olduğu birçok ülke, deprem bölgelerine yardım malzemesi gönderdi. Türkistan, Kazakistan, Vietnam, Kuveyt gibi ülkeler de yardımlarına devam ederken, farklı alanlarda kullanılmak üzere çok sayıda ihtiyaç malzemesi THY uçaklarına yüklenerek bölgelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Öte yandan Tokyo, Leipzig, Düsseldorf gibi dünyanın önemli şehirlerinden de yardımlar gelmeye devam ediyor. Yapılan yardımların arasında yüzlerce çadır, teknik ekipman, kıyafet, hijyen malzemeleri, ilaç, jeneratör gibi ihtiyaç malzemesi yer alıyor.