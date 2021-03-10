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Bir tarafta gurur, bir tarafta hüzün, JÖH timleri Suriye’ye uğurlandı

Elazığ’da Jandarma Özel Harekat Timleri, (JÖH) Barış Pınarı Harekatı’nda görev almak için bugün aileleri ile vedalaşıp Suriye’ye hareket etti, o anlarda ise duygusal anlar yaşandı.

Genel 10.03.2021, 12:17
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Bir tarafta gurur, bir tarafta hüzün, JÖH timleri Suriye’ye uğurlandı

Elazığ’da Jandarma Özel Harekat Timleri, (JÖH) Barış Pınarı Harekatı’nda görev almak için bugün aileleri ile vedalaşıp Suriye’ye hareket etti, o anlarda ise duygusal anlar yaşandı.

Türkiye’nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim 2019’da başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçti. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev alan timlerin bir kısmı dönmeye başlarken, yeni timlerde gönderilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kovancılar JÖH Tabur Komutanlığında, yeni gönderilecek olan timler için tören düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Selam Aydın’ın duası ile devam etti. Ardından JÖH’ler hep bir ağızdan komando marşını okudu. Kurbanların kesildiği programda, 215 personelin yer aldığı timler aileleri ile vedalaştı. Vedalaşmalarda duygu dolu anlar yaşandı. Kimi 3 aylık bebeğini öpmeye doyamadı, kimisi ise ailesiyle vedalaşırken duygusal anlar yaşadı. Vedalaşmanın ardından Suriye’ye gitmek üzere timler yola çıktı.

"Biz kurtuluşu götüren bir milletiz"

Bundan yaklaşık 5 ay önce Elazığ Jandarma Komandolarının Afrin’e kutsal görev için uğurlandığını da aktararak konuşmasına başlayan Vali Erkaya Yırık, “Şimdi siz bu bayrağı o arkadaşlarınızdan devralacaksınız. Milletimizin, devletimizin Suriye’deki mazlumlarında iftiharı olacaksınız. Bizim milletimiz necip bir millettir. Bizim milletimiz sadece kendini düşünen, kendi geleceğine odaklanmış bir millet değildir. Dünyadaki tüm mazlum milletler, Müslümanlar, gayri Müslimler, yardımlar beklemektedirler. Bizim ceddimiz 600 yıl 4 kıtada at koştururken tüm coğrafyaya adaleti, barışı, insan haklarını sevgiyi ve saygıyı götürmüştür. Hiçbir millete zülüm etmemiştir. Sizler de atanızdan aldığını bu ruhla inşallah kardeşliğinizle, kahramanlığınızla, birlikteliğinizle, gücünüzce ve kuvvetinizle milletimizin övüncü olacaksınız. Eğer bir tehlike varsa bizim sınırlarımız misakı milli değil, Afrin’den başlar. Bir tehlike varsa bizim sınırlarımız Somali’den, Karabağ’dan başlar. Orada mazlum milletler Türkler gelmiş, Türkler gelmişse kurtulduk derler. Biz kurtuluşu götüren bir milletiz” dedi.

İl Jandarma Komutanı Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ise timlere yönelik yaptığı konuşmada, “Sizleri bugün Suriye görev gücü kapsamında ülkemizin Güneyinde sınır ötesinde terörle mücadele etmek, o bölgedeki halkın huzur ve güveliğini sağlamak maksadıyla Suriye’ye Afrin’e göndereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti birçok ülkede olduğu gibi Suriye’de de güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye terörle mücadele ve sınırlarını korumaya devam etmektedir” diye konuştu.

"Bayrağımızın dalgalandığı her yerde milletimizi temsil etmek için gidiyoruz"

Tatlı bir hüzün olduğunu belirten tim personellerinden Abdullah Özdayı, “Bu ilk vedalaşmamız değil. Daha öncede birçok görevde vedalaştık. Ailemizi sizlere emanet edip gidiyoruz. Görevimizi yerine getirip sağ sağlım buraya dönmeyi temenni ediyoruz. Amacımız belli. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde milletimizi temsil etmek için gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Mutlu ve gururlu olduklarını aktaran tim personellerinden Kemal Çakrak, “Rabbim bu görevi nasip etti. Türk bayrağının olduğu her yerde biz varız. Bir ölür bin diriliriz. Türk Milletimizin içi rahat olsun. Tek temennim dualarını bizden eksik etmesin. Büyüklerim ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah’a emanet olsunlar” ifadelerini kullandı.

Bir tarafta gurur diğer tarafta hüzün var

Eşiyle vedalaşan Halime Özdayı ise, “3 aylık bebeğimizle oğullarımızla bir an önce sağ salim gidip gelmesini temenni ediyoruz. İnşallah hiç birinin burnu kanamasın. Karmaşık bir duygu. Bir tarafta gurur diğer tarafta hüzün var. İkisi bir arada. Büyük oğlum 9, küçük oğlum 6 yaşında. Onlarında ilk ayrılışları. Her zaman onlarla gurur duyuyoruz. Dualarımız onlarla” diye kaydetti.

Törene, Vali Erkaya Yırık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, il ve ilçe protokol üyeleri, ile JÖH timlerinin aileleri katıldı.
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