Bir tarafta enkaz kaldırma çalışmaları, diğer tarafta Cuma namazı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, diğer tarafta ise vatandaşların kurulan çadırlar arasında kıldığı Cuma namazı dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası Kahramanmaraş merkezinde bulunan vatandaşlar depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkaz çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş’ta bir yandan iş makineleri ile yapılan çalışmalar görülürken, diğer yandan vatandaşların kurulan AFAD çadırları arasında Cuma namazı kıldığı görüldü.

Depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, 2’nci Cuma namazını AFAD tarafından kurulan çadırların arasında kılan vatandaşlar dron ile havadan görüntülendi.