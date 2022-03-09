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Bir sevindirici haber daha: “Rus limanlarında bekleyen Türk gemilerden 6’sı daha limanlardan çıktı”
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6’sının daha limanlardan kalktığını açıkladı.
Genel 09.03.2022, 20:27 09.03.2022, 20:33
Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6’sı daha limanlardan kalktı. Kömür, demir filizi, buğday ve küspe-kepek taşıyan gemilerimizin 5’i ülkemize biri Romanya’ya seyre başladı. Kerch Boğazı trafiğe açılmış olup tüm gemilerimizin kalkış yapması bekleniyor” denildi.