Bir saatte iki kilo çiğköfte yiyerek tam altın ödülünün sahibi oldu

Konsept çiğköfte mağazasını açarak sektöre giren Çiğköftem markası, ’Sınırsız Çiğköfte 34 TL’ kampanyası yoğun talep gördü. Kampanya kapsamında bir oturuşta en fazla çiğköfte yiyen üç kişi için büyük final etkinliği düzenlendi. Kıyasıya yarışta bir saat içinde iki kilo çiğköfte yiyen Dursun Samet tam altın ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’de 250 şube ile hizmet veren Çiğköftem, tüm mağazalarında geçerli olmak üzere 18-31 Mayıs tarihlerinde saat 14.00-17.00 arasında “Sınırsız Çiğköfte 34 TL” kampanyası başlatmıştı. Kampanya kapsamında her gün Türkiye’nin birçok yerinden rekor haberleri gelmeye başladı. İki hafta süren kampanya döneminde 100 tona yakın çiğköfte tüketildi. Kampanya sırasında organik olarak başlayan “En Fazla Çiğköfte Yeme” rekoruna Türkiye’nin tüm şehirlerinden katılım olurken, rekor denemeleri de yapıldı. Kampanya sonunda en yüksek rekoru gerçekleştiren 3 kişi canlı yayında tekrar yarıştı. Yarışmacılar Erzurum’dan Bertan Arda Öz, Aksaray’dan Batuhan Sarıkaya ve İstanbul’dan Dursun Samet oldu. Üç isim bir saatte en fazla çiğköfteyi yemek için yine masaya oturdu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yarışma yoğun bir rekabete sahne oldu.

“Kampanyada özellikle gençlerden çok fazla ilgi gördük”

Kampanyayı değerlendiren Çiğköftem Genel Müdürü Hasan Durmaz, “Avrupa geneline yayılmış 130 şubesi ile “Avrupa’da en fazla şubesi olan Türk markası” olduklarını söyleyerek, "Kampanya döneminde özellikle Türkiye’nin farklı illerindeki gençlerden teveccüh gördük. Kampanyanın bitiminde İstanbul, Erzurum ve Aksaray’dan birer arkadaşımız olmak üzere toplamda üç arkadaşımızı İstanbul’a yarışmaya davet ettik. Bir saat içinde üç kilo çiğköfte yiyeceklerini söylüyorlar. Hepsine başarılar diliyorum. En fazla çiğköfte yiyene ödül olarak tam altın vereceğiz. Diğer yarışmacıları da hediyesiz göndermeyeceğiz. Tüm çiğköfte camiasında bu kampanyayı ilk defa biz yaptık. Talep çok fazla oldu. Bu yarışma esnasında da tüm önlemler alındı. Gençlerimizin tansiyonları ölçüldü, her ihtimale karşı kapıda ambulansımız var” diye konuştu.

Çiğköftem’in Harbiye şubesinde düzenlenen yarışmanın sonunda İstanbul’dan katılan Dursun Samet ipi göğüsleyen isim oldu. Samet bir saat içinde iki kilo çiğköfte yiyerek tam altınla ödüllendirildi. Yarışmayı kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Dursun Samet, “Yarışmaya İstanbul’dan katılıyorum. Kazanacağımı düşünüyordum. Bu yarışma için teşekkür ederim. Bir saatte 2 kilo çiğ köfte yiyerek ödülün sahibi oldum” dedi.

Büyük final için Erzurum’dan İstanbul’a geldiğini belirten yarışmacı Bertan Arda Öz de “İkinci olduğum için mutluyum. 1 kilo 950 gram çiğ köfte yedim” dedi. Çiğköfte yemeyi çok sevdiğini belirten yarışmacı Batuhan Sarıkaya ise “Aksaray’dan geliyorum. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 1 kilo 900 gram yedim. Devam etseymişim birinci oluyormuşum” diye konuştu. Öz ve Sarıkaya da yarışmanın ardından gram altınla ödüllendirildi.