Bir neslin hayranlıkla izlediği "Kara Şimşek" İstanbul’da

Dünya genelinde izlenme rekorları kıran ve 1980’li yılların unutulmaz kahramanı Kara Şimşek, İstanbul’da gerçekleştirilen bir fuarda sergilendi. Vatandaşlar efsane dizinin ana karakteri olan Kit’le fotoğraf çektirdi.

1980’li yıllara damgasını vuran Kara Şimşek İstanbul’daki bir fuarda yer aldı. O günün çocukları bugünün anne ve babaları Kit’i görünce geçmişe bir yolculuk yaptı. Çocukluk kahramanlarıyla fotoğraf çektiren vatandaşlar, zaman zaman duygu dolu anlar da yaşadı. Vatandaşlar, unutulmaz dizinin kahramanı Kit’i çocuklarına anlattı.

“Çocukluğumu yaşadım şu anda”

Aracın içine binip geçmişe giden Burhan Aslan, çocukluk yıllarının kahramanını görünce büyük sevinç yaşadığını söyleyerek, “Kara Şimşek’i çok seviyorum. Okuldan çıktığımız zaman eve koştur koştur gelirdik. Kara Şimşek’i izlerdik. Yani o zamanlarda böyle bir teknolojinin olabilmesi bizleri çok etkiliyordu. Şimdi onu görüp tekrar fotoğraf çekilmek onu görmek, dokunmak çok güzel bir duygu. Çocukluğumu yaşadım şu anda. Çok mutluyum. Türkiye’ye getirildiğini duymuştum ama burada olduğunu görünce çok şaşırdım ve hemen fotoğraf çekilmek istedim. Çocukluğumda eve terli terli gidip hemen televizyonda Kara Şimşeği izlediğim günlerin duygusunu yaşadım” dedi.

“Özellikle 40 yaş üzerinin hayran olduğu, çok iyi bildiği bir serinin ana kahramanını burada görüyor olmak insanları çok etkiliyor”

Kara Şimşek’i İstanbul’a getirerek binlerce vatandaşın çocukluk kahramanlarıyla buluşmasına vesile olan ünlü iş adamı Servet Yardımcı, “Şu anda bu fuardan çok memnunuz. Yatırımcıların sıkça soru sorduğu ve burada ortaya atılan yatırımların gerçeğe dönüşeceği bir fuar yaşıyoruz burada. Kit’le birlikte kendi aktörü olan Rebecca Holden’la bir kısa film çektik. Bunun gibi daha 10 tane seri yapacağız. Daha önce dünyada rekor kırmış serileri ele almak istedik. Kit gibi dünya rekoru kırmış serilerden 10 tane daha kısa film çekmek istiyoruz. Kit şu anda gerçekten çok yoğun ilgi aldı. Özellikle 40 yaş üzerinin hayran olduğu, çok iyi bildiği bir serinin ana kahramanını burada görüyor olmak insanları çok etkiliyor. Çok değişik ve güzel tepkiler aldık. 2023 yılında çok değişik ve farklı işlerle karşınızda olacağız. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah sürprizlerimizi 2023 yılında sizlerle birlikte paylaşmış olacağız" diye konuştu.

“Bir şey sorsam cevap verir mi diyenler oluyor”

Vatandaşların Kara Şimşek’i gördükten sonra verdikleri tepkilere değinen Servet Yardımcı; “Kit şu anda o kadar çok ilgi gördü ki, aileler çocuklarıyla birlikte gelip, Kit’in ne olduğunu anlatıyor. Duygulanıyorlar, Kit’e gelip içini görüyorlar, içine bakmak istiyorlar. Bir şey sorsam cevap verir mi diyenler oluyor. Bunun gibi çok güzel tepkilerle burada karşılaştık. Çok memnunuz” dedi.