banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”

Bir kısmı kuruyan Alibeyköy Barajı film seti oldu

İstanbul’da sonbahar yağışlarının etkili olmamasıyla su seviyesi düşen Alibeyköy Barajı’nın kuruyan kısmı film seti oldu. Barajın adete çöle kısmını sete çeviren ekip, reklam filmi çekti. Suların çekilmesiyle Mağlova Su Kemeri tamamen ortaya çıkarken, çölü andıran manzara drone ile havadan görüntülendi.

Genel 29.09.2021, 09:45 29.09.2021, 10:20

İstanbul’da sonbahar yağışlarının etkili olmamasıyla su seviyesi düşen Alibeyköy Barajı’nın kuruyan kısmı film seti oldu. Barajın adete çöle kısmını sete çeviren ekip, reklam filmi çekti. Suların çekilmesiyle Mağlova Su Kemeri tamamen ortaya çıkarken, çölü andıran manzara drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da sonbahar aylarında beklenen yağmur etkili olmayınca barajlardaki doluluk oranı da azaldı. İSKİ’nin verilerine göre mega kent İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.37’ye düşerken Alibeyköy Barajı’nda bu oran Eylül ayı itibariyle yüzde 21.05 seviyesine kadar geriledi. Barajın su seviyesi gerilemeye devam ederken, bir kısmı kuruyan baraj film seti oldu. Barajın kuruyan kısmını sete çeviren ekibin, burada reklam filmi çektiği görüldü.

Film setine dönen baraj havadan görüntülendi

Sonbahar yağmurunun etkili olmamasıyla bir kısmı adeta çöle dönen baraj havadan görüntülendi. Suların çekildiği alanda kurumuş ağaçlarla çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Baraj suları çekilince Mağlova Su Kemeri tamamen ortaya çıktı. Görüntülerde baraj çevresinde reklam filmi çekenler de dikkat çekti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0