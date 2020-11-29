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Bir günde 135 adres karantinaya alındı
Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 135 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Genel 29.11.2020, 16:25
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Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 135 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman’da 135 adresin karantina altına alınmasına karar verdi.